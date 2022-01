Moreirense avança por Sá Pinto

Ricardo Sá Pinto será, tudo indica, o próximo treinador do Moreirense. A SAD liderada por Vítor Magalhães tem praticamente tudo acertado com o técnico, que já deverá estar no banco no encontro com o Vizela, de sábado, referente à última jornada da primeira volta da Liga.O antigo internacional português chega a Moreira de Cónegos para substituir Lito Vidigal, que deixa o clube um mês após ter sido contratado. Sá Pinto orientou o Gazientep, da Turquia, na época passada, depois de experiências no Vasco da Gama (Brasil), Sp. Braga, Légia Varsóvia (Polónia), Santard Liège (Bélgica), Atromitos (Grécia), Al Fateh (Arábia Saudita), Belenenses, Atromitos (Grécia), OFI (Grécia), Estrela Vermelha (Sérvia) e Sporting.