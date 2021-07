Moreirense bate Penafiel em mais um ensaio na pré-época

O segundo ensaio do Moreirense na pré-temporada terminou com mais uma vitória, desta vez diante do Penafiel, por 2-1. Autor do golo do triunfo sobre o P. Ferreira, Rafael Martins abriu o caminho da vitória em Penafiel. Roberto ainda empatou o encontro, na marcação de um penálti, mas Walterson devolveu a vantagem e fixou o resultado final.





Integrado esta semana nos treinos, Abdu Conté foi titular. Por seu turno, Filipe Soares alinhou na equipa que atuou na segunda parte. O médio Rúben Ismael alinhou como central, enquanto o júnior Wilson jogou nas duas alas da defesa.João Henriques apresentou um 11 com os seguintes jogadores: Miguel Oliveira; Lucas Silva, Rosic, Rúben Ismael e Abdu Conté, Fábio Pacheco, Gonçalo Franco e Ibrahima Camará; Yan Matheus, Felipe Pires e Rafael Martins.Jogaram ainda: Mateus Pasinato, Kewin Silva, Matheus Silva, Artur Jorge, Abdoulaye Ba, Wilson, Sori Mané, Filipe Soares, Iddriss, Galego, André Luís e Derik Lacerda.