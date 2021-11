Moreirense celebra 83.º aniversário com desejo de "cimentar a sua história"

O Moreirense deseja encarar "com ambição" o futuro para "continuar a cimentar a sua história" no futebol português, vincou esta segunda-feira o presidente Vítor Magalhães, no dia do 83.º aniversário do clube da Liga Bwin.

"Cientes da responsabilidade que nos é atribuída nos meandros do desporto nacional, pretendemos continuar a cimentar a nossa história. Olhemos para o futuro com ambição, sempre com a consciência de que haverá muito trabalho pela frente, mas todo um futuro para conquistar", escreveu o dirigente, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Fundado em 1 de novembro de 1938, o emblema do concelho de Guimarães está a competir pela 12.ª época, e oitava consecutiva, no escalão principal, no qual se estreou em 2002/03, somando, desde então, nove manutenções e duas despromoções à Liga Sabseg.

"Ao longo destes 83 anos de história, escolhemos dedicar-nos à causa de ser e sentir Moreira de Cónegos, representando a nossa pequena vila nos mais altos palcos. Juntos, em prol desta máxima, vencemos troféus, abrimos horizontes e construímos condições para que o futuro fosse risonho, sempre na certeza de que o trabalho e dedicação de ontem seria o sucesso de hoje e o futuro de um amanhã ainda mais ambicioso", notou.

O Moreirense, 17.º e penúltimo colocado da Liga Bwin, com sete pontos, em nove jornadas, ostenta no seu palmarés uma Taça da Liga (2016/17), dois títulos de campeão do segundo escalão (2001/02 e 2013/14) e dois da extinta 2.ª Divisão B (1994/95 e 2000/01).

"Este reconhecimento não acontece por acaso ou mera sorte. É fruto de muito trabalho, sem nunca perder a identidade que tanto nos caracteriza. Por isso, não poderia deixar de lembrar todos aqueles que, infelizmente, já não se encontram entre nós, mas cujo contributo ficará para sempre vincado na nossa história", concluiu Vítor Magalhães, principal responsável pelo crescimento do clube ao longo das últimas três décadas.

O Moreirense vai assinalar na noite de hoje o 83.º aniversário na receção ao Paços de Ferreira, às 21:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no encontro de encerramento da 10.ª jornada da Liga Bwin, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.