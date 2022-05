O Moreirense vai colocar à venda amanhã, quarta-feira, os bilhetes para o jogo com o Chaves, da primeira mão do playoff de manutenção/promoção da Liga Bwin.Os ingressos para a partida, agendada para sábado, em Trás-os-Montes, têm o custo unitário de cinco euros, e estarão à venda exclusivamente na sede do clube, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.O clube confirmou, entretanto, que ao comprarem bilhete os adeptos do Moreirense terão direito à viagem para Chaves. As inscrições para os autocarros decorrem até sexta-feira, em quatro locais distintos: Café Que, Café Arquinho, Café Arco Íris e Sede do Clube.