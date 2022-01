Moreirense com a melhor série de resultados em perspetiva

Numa época marcada pela inconstância de resultados, Sá Pinto pode garantir a melhor série de jogos a pontuar na receção ao Santa Clara.Com uma vitória e um empate após ter sucedido a Lito Vidigal, o técnico igualou o registo de João Henriques entre a 7.ª e 8.ª jornadas. Um bom resultado no embate com o Santa Clara permitirá agora a Sá Pinto prolongar o bom momento e fixar um novo marco na recuperação dos cónegos.Neste momento, os minhotos seguem no 14º lugar da tabela classificativa, com 16 pontos somados.