Moreirense com James Igbekeme na mira para reforçar o meio-campo

O médio nigeriano James Igbekeme é um dos alvos do Moreirense para reforçar o meio-campo. De acordo com uma notícia do jornal espanhol 'El Periodico de Aragon', o médio pode chegar a Moreira de Cónegos por empréstimo do Saragoça.James Igbekeme tem contrato com o clube da 2.ª Liga espanhola até 2025, mas estará na disposição de mudar de ares neste mercado de Inverno, uma vez que não está a ter a utilização pretendida. O Moreirense, conta o jornal de Aragão, está "muito interessado" na contratação do médio, que conhece bem o futebol português.Antes de chegar a Espanha, onde representa o Saragoça há três épocas e meia, James Igbekeme destacou-se no Gil Vicente no decorrer da época 2017/2018. Antes, tinha cumprido duas épocas na Oliveirense, de Famalicão, e outras duas no Ribeirão. Em Espanha, já somou 104 jogos com a camisola do Saragoça, sendo que 14 foram na temporada em curso.O Moreirense está efectivamente no mercado para contratar, pelo menos, mais um médio. Nesta altura, com Sori Mané na CAN e Filipe Soares lesionado, James Igbekeme passaria a constituir mais uma solução para Ricardo Sá Pinto.