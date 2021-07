Moreirense cumpre primeiro dia de trabalho

O plantel do Moreirense cumpriu o primeiro treino de pré-época esta segunda-feira, na Vila Desportiva, sob o olhar atento de João Henriques, que chegou a Moreira de Cónegos para substituir Vasco Seabra.





Os 21 jogadores que estiveram no relvado fazem parte de um grupo mais alargado, que ainda está em construção, e que se apresentou limitado devido a várias vicissitudes.O médio Ibrahima Camará e os extremos Wlterson e Galego encontram-se a cumprir quarentena, pelo que só nos próximos dias serão integrados no plantel. Por seu turno, o guarda-redes Mateus Pasinato e os avançados André Luís começaram a pré-época com limitações físicas, mas no relvado, acompanhados pelo departamento médico. A recuperar de uma cirurgia ao joelho esquerdo, Pedro Amador continua afastado do trabalho com os seus colegas de equipa.Nos próximos dias, João Henriques espera contar com Steven Vitória, Abdu Conté e Filipe Soares, que prolongaram as férias depois de terem estado ao serviço das respectivas seleções. O médio, recorde-se, tem sido negociado com o FC Porto e estará mesmo de saída.Para completar um grupo ainda em construção, o treinador do Moreirense conta com Iddriss, Rúben Ramos e Malik Abubakari, três jogadores que estiveram cedidos na última época. Além destes três, foram ainda chamados os juniores Afonso Costa, Joel Veloso, Wilson Oliveira e João Lopes.O plantel do Moreirense é formado, atualmente, pelos seguintes jogadores:Mateus Pasinato, Kewin e Miguel Oliveira;Matheus Silva, Abdu Conté, Pedro Amador, Lazar Rosic, Abdoulaye Ba, Steven Vitória, Artur Jorge (ex-APOEL, Chipre);Fábio Pacheco, Sori Mané, Ibrahima Camará, Iddriss, Rúben Ramos, Gonçalo Franco e Filipe Soares;Walterson, Galego, Yan Matheus, Felipe Pires, Lucas Silva, André Luís, Derik Lacerda, Rafael Martins e Malik Abubakari.