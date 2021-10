Moreirense empata com a equipa B do V. Guimarães em jogo de treino

Terminou com um empate a zero o encontro entre o Moreirense e a equipa B do V. Guimarães, que teve lugar na manhã deste sábado.





No ensaio para o jogo com o Oriental Dragon, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, João Henriques promoveu algumas alterações no onze. Contudo, os cónegos não conseguiram marcar qualquer golo no ensaio com um adversário da Liga 3.A recuperar de um traumatismo na grade costal, Artur Jorge não foi utilizado, assim como Galego, que foi recentemente operado a um joelho.