Moreirense limita lotação do estádio e adeptos não precisam de apresentar teste negativo

Numa nota publicada no site oficial, o Moreirense informou os seus associados de que decidiu limitar a lotação do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para cinco mil espectadores, indo assim ao encontro das novas orientações da DGS. Isto porque, como já se sabe, eventos que ultrapassem esse número os seus espectadores são obrigados a apresentar o Certificado de vacinação mais um teste de despistagem.O clube garante, assim, que os seus adeptos apenas necessitem um dos dois pressupostos (certificado ou teste). Para além disso, o conjunto de Moreira de Cónegos informa que "a vinheta 'Covid Free' anteriormente divulgada continuará válida, comprovando assim a vacinação completa dos associados reduzindo assim as filas na entrada do Estádio".O próximo confronto do Moreirense, recorde-se, está agendado para dia 12 de dezembro, com a receção ao Portimonense.