Moreirense oficializa continuidade de Pedro Aparício

Figura de destaque na campanha de subida de divisão do Moreirense, Pedro Aparício prolongou a sua ligação com os cónegos, confirmando-se assim uma notícia já avançada por. O novo contrato do médio é válido até 2024."O Moreirense Futebol - Futebol SAD informa que exerceu o direito de opção junto do atleta Pedro Aparício tendo este renovado o contrato que o ligava à nossa equipa por mais uma temporada" , explicou o clube, em alusão ao facto de, no início da época passada, Pedro Aparício ter assinado por um ano com mais um de opção.Com a oficialização do acordo, Pedro Aparício fará a sua estreia na Liga Bwin, isto depois de ter feito seis golos e cinco assistências em 39 encontros na temporada que agora finda.