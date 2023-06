Moreirense oficializa contratação de Caio Secco

O Moreirense oficializou, esta terça-feira, a contratação do primeiro reforço para a temporada 2023/2024. Trata-se do guarda-redes Caio Secco, que deixou Penafiel depois de ter assinado um contrato válido por duas temporadas com o clube de Moreira de Cónegos.Em declarações aos meios do Moreirense, Caio Secco não escondeu o entusiasmo com que encara este deafio. "Desde que surgiu o interesse na minha contratação percebi que iria jogar num clube estável, muito organizado e que dá todas as condições aos atletas para poderem fazer o que mais gostam. Está inserido numa região que vive muito o clube, o que me agradou muito", sublinhou.Na primeira mensagem aos adeptos, o guarda-redes garantiu que "podem esperar um jogador que se dedica ao clube, ao trabalho e um profissional a 100%". "Vou estar aqui para ajudar ao máximo. Vou ser mais um para ajudar o clube a conquistar os seus objetivos, a crescer juntamente com os adeptos", acrescentou.O guarda-redes afirmou ainda conhecer "bem os guarda-redes que estavam no Moreirense na época passada". "Fizeram uma grande temporada. O Moreirense tem a tradição de ter sempre bons guarda-redes", finalizou.Caio Secco, de 32 anos, já cumpriu seis temporadas no futebol português. Começou a caminhada no Feirense, onde esteve três épocas. Jogou depois no Marítimo, durante uma temporada, e duas no Penafiel.