Moreirense oficializa contratação de Kevin Mirallas

Se dúvidas havia, o Moreirense tratou de as dissipar. Kevin Mirallas foi apresentado como reforço dos cónegos, com quem assinou contrato válido até ao final da presente temporada.Sem clube desde o final da época passada, altura em que deixou o Gaziantep, o internacional belga chega assim ao emblema minhoto, onde vai reencontrar Ricardo Sá Pinto (a dupla trabalhou junta na Turquia). Com 34 anos, Mirallas conta ainda com passagem por clubes como Everton e Fiorentina.O extremo, que participou no Mundial 2014, conta com 60 jogos pela seleção da Bélgica.