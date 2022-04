Moreirense tenta evitar pior ciclo sem vitórias no campeonato

A receção ao V. Guimarães (domingo às 18 horas) traduz um novo desafio para o Moreirense. A viver uma das piores fases da época, a formação comandada por Ricardo Sá Pinto tem como missão evitar que este se torne mesmo no pior ciclo sem qualquer triunfo no campeonato.A equipa de Moreira de Cónegos leva seis jogos sem qualquer vitória na Liga, com cinco derrotas e um empate entre a 22ª e a 27ª jornada. Uma sequência que apenas tem comparação com o desempenho da equipa no arranque da época, ainda sob o comando técnico de João Henriques. Na altura, o emblema cónego também esteve seis jogos sem somar qualquer vitória no campeonato, mas com um registo pontual superior, tendo empatado três partidas e somado outras três derrotas.Hoje, Steven Vitória regressou a Moreia de Cónegos. A recuperar de uma lesão muscular, o internacional canadiano realizou tratamento.