Moreirense vai abrir portas da bancada central do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas

O Moreirense vai abrir as portas da bancada central do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. O clube vai repetir na receção ao Boavista, marcada para domingo, a fórmula adotada no encontro com o Tondela. Os cónegos abrem as portas da bancada central, pela porta 4, aos adeptos e associados que se façam acompanhar com um adereço identificativo do clube.Os sócios com a quota n.º 4, referente ao mês de abril, ou posterior, terão acesso à bancada central mediante apresentação do cartão de sócio. Os jovens até aos 18 anos terão entrada gratuita na bancada central, apenas com a apresentação do Cartão de Cidadão.