Moreirense vai poder disputar os campeonatos de formação da AF de Braga

O Moreirense vai poder disputar os campeonatos de formação da Associação de Futebol de Braga. A inscrição terá de ser feita em nome da SAD, de forma a contornar a decisão judicial do Tribunal da Feira, que transitou em julgado em Novembro do ano passado, e que ditou a suspensão, por um ano, das equipas sub-19, sub-17 e sub-15 dos campeonatos nacionais.





A direção da Associação de Futebol de Braga recebeu pareceres positivos sobre as questões que tinha colocado sobre o tema, pelo que irá validar as inscrições das equipas de formação da Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD. Contudo, uma vez que se trata da primeira inscrição, porque até aqui as equipas que competiam representavam o clube e não a SAD, o Moreirense terá que disputar os últimos escalões de cada faixa etária., na sequência de um processo de corrupção desportiva, termina em novembro deste ano, uma vez que a decisão do Tribunal da Feira transitou em julgado em novembro do ano passado. Nesse sentido, o Moreirense já questionou a Federação Portuguesa de Futebol sobre o futuro das equipas que estavam apuradas para disputar os campeonatos nacionais, ou seja, os sub-19, sub-17 e sub-15.