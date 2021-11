Moreirense vence Chaves com reviravolta do regressado Galego

O Moreirense, da Liga Bwin, venceu este sábado o Chaves, do segundo escalão, por 2-1, em jogo de preparação realizado em plena paragem para os embates das seleções nacionais.

Na academia do clube minhoto, em Moreira de Cónegos, Nuno Coelho adiantou os transmontanos, aos 57 minutos, mas um bis do brasileiro Galego, recém-recuperado de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, aos 69' e 81', deu a reviravolta no marcador.

O capitão Fábio Pacheco e o holandês Godfried Frimpong, ambos ausentes por lesão, desfalcaram as opções do treinador João Henriques, à imagem de Steven Vitória (Canadá) e Sori Mané (Guiné-Bissau), que estão ao serviço das respetivas seleções.

O Moreirense, 15.º colocado da Liga Bwin, com oito pontos, prepara a receção ao vizinho V. Guimarães, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, no 21 de novembro, às 16H45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Dessa prova já está afastado o Desportivo de Chaves, 11.º da Liga Sabseg, com 14 pontos, que volta a competir no dia 27, às 11H00, quando defrontar o Mafra, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, para a 12.ª ronda do campeonato.