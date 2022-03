Muitos assobios aos cónegos

Os adeptos do Moreirense não esconderam a insatisfação por mais uma derrota e assobiaram a equipa após o apito final. Um desagrado que se fez sentir também no exterior, com dezena e meia de adeptos a conversarem com os jogadores.O momento, diga-se, decorreu com normalidade. Matheus Silva, refira-se, considerou a exigência dos adeptos "normal".