Notícia Record: Kevin Mirallas a caminho do Moreirense

Kevin Mirallas, internacional belga de 34 anos, está prestes a tornar-se reforço do Moreirense.sabe que só falta a formalização do acordo, que ditará o reencontro entre o ex-jogador do Everton e Sá Pinto, que o orientou no Gaziantep, da Turquia.Aliás, o técnico português teve um papel preponderante neste processo, dada a relação que criou com o experiente futebolista na temporada passada; na atual, encontrava-se sem clube e nas últimas semanas tinha sido ligado a um eventual regresso ao seu país, tendo também a interessados na primeira divisão turca.Em 2020/21, pelo Gaziantep, Mirallas registou 7 golos e 5 assistências num total de 31 jogos: 11 foram com Ricardo Sá Pinto no banco de suplentes.