Notícia Record: Moreirense rescinde com Lito Vidigal

O Moreirense rescindiu o contrato com Lito Vidigal. O técnico já não deu o treino esta manhã. A sessão de trabalho ficou a cargo a Castro.É a segunda vez que o Moreirense muda de treinador esta temporada. Lito Vidigal sucedeu a João Henriques, que deixou o cargo a 1 de dezembro. A derrota no último suspiro do jogo em Tondela fragilizou a confiança entre o presidente Vítor Magalhães e Lito Vidigal, como o nosso jornal adiantou.Lito Vidigal foi contratado para tirar os cónegos da cauda da classificação, mas somou três derrotas em quatro desafios.Para além deste contexto anímico pouco favorável no balneário, a equipa técnica de Lito Vidigal sofreu uma baixa, uma vez que o adjunto João Pedro Vargas não só já não esteve em Tondela, como ainda deixou Moreira de Cónegos a título definitivo.