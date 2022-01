Oficial: Jefferson Junior reforça Moreirense até ao fim da época

View this post on Instagram A post shared by Moreirense Futebol Clube (@moreirensefutebolclube)

Jefferson Junior foi apresentado há instantes como reforço do Moreirense, ele que chega dos turcos do Gaziantep, clube que representava desde 2017/18. O acordo com os cónegos é válido até ao fim da época, confirmando-se uma aquisição que Record já havia antecipado O médio brasileiro, de 28 anos, já se encontra em Moreira de Cónegos e vai utilizar a camisola 35. Tal como Mirallas, Jefferson Junior vai reencontrar o técnico Ricardo Sá Pinto, com quem tinha trabalhado no emblema turco.