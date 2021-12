Oficial: Moreirense anuncia saída de João Henriques

João Henriques já não é oficialmente treinador do Moreirense. O emblema cónego anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com o técnico para a rescisão do contrato que ligava as partes, confirmando um cenário que já era expectável.O nome que se segue é, tal como Record já adiantou, Lito Vidigal. O novo timoneiro até já está a trabalhar, pelo que a oficialização será uma questão de tempo.