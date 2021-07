Oficial: Rodrigo Conceição no Moreirense

O Moreirense oficializou esta quinta-feira a contratação do lateral-direito Rodrigo Conceição. O defesa é cedido pelo FC Porto, por uma temporada.





Oficial: Rodrigo Conceição é o novo membro da família Moreirense!



?? 1 Temporada.

Rodrigo estava integrado no plantel principal do FC Porto. Na época passada atuou em 30 jogos pela equipa B, na Liga 2, e marcou um golo."Junta-se ao plantel mais um internacional que certamente vai elevar o nível das opções ao dispor do técnico João Henriques", escreveu o Moreirense no site oficial.