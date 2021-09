Pablo Santos prepara estreia pelo Moreirense

O reforço brasileiro Pablo Santos foi suplente não utilizado nos jogos com o Famalicão e FC Porto, mas ainda não teve oportunidade de estrear-se pelos cónegos e, depois da goleada sofrida no Dragão, é um dos principais candidatos a entrar no onze para a receção ao Arouca. Pablo Santos, que em Portugal também já representou Marítimo e Sp. Braga, foi contratado na reta final do mercado e deverá ser uma das novidades que o técnico João Henriques promoverá na equipa para o jogo de sábado.