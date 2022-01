PAOK pode avançar por Filipe Soares

O médio Filipe Soares está na lista de potenciais reforços do PAOK, da Grécia. De acordo com informações reveladas na imprensa helénica, o jogador do Moreirense é um dos jogadores que poderá reforçar o PAOK no mercado de Inverno. O médio está referenciado por José Boto, português que assume o papel de diretor desportivo do clube grego.Depois de se terem gorado as transferências para o Eintracht Frankfurt e FC Porto no Verão do ano passado, Filipe Soares pode deixar Moreira de Cónegos até ao final do mês. Há abordagens pelo jogador e a SAD liderada por Vítor Magalhães não descarta a hipótese de concretizar a transferência, desde que as condições financeiras sejam vantajosas.Sá Pinto pediu ao presidente do Moreirense para não deixar sair mais jogadores, uma vez que considera que todos são essenciais para colocar o clube na luta pela permanência. Por isso, se Filipe Soares for vendido, o clube de Moreira de Cónegos irá ao mercado para contratar um substituto.De acordo com o que foi possível apurar, Filipe Soares não descarta uma transferência nesta janela de mercado. Depois de duas épocas e meia no Moreirense, o médio entende estar preparado para novos desafios.