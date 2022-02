Pasinato: «Temos orgulho na segunda parte que fizemos»

Pasinato analisou a derrota do Moreirense (0-1) ante o FC Porto e garantiu que os cónegos fizeram uma boa segunda metade do encontro apesar de não terem conseguido pontos."Sabíamos que o FC Porto ia entrar muito forte no início do jogo. Conseguimos condicionar de certa forma e anular a profundidade deles. Depois num lance de mérito deles fizeram golo. Temos orgulho na segunda parte que fizemos. É este o espírito que temos levar para os restantes jogos. Mostrámos que temos capacidade, apesar do jogo menos bom com o Famalicão, mostrámos isso contra o líder. Temos de nos focar no objetivo. Ganhando, perdendo ou empatando, não podemos perder a nossa identidade. Temos um grupo bom e temos de nos unir cada vez mais. Todo o grupo está de parabéns", frisou em declarações à Sport TV.O guarda-redes já pensa na próxima jornada. "Tivemos chances de marcar. Infelizmente a bola do André [Luís] não entrou e o Diogo [Costa] defendeu a bola do Derik. Temos de conquistar os próximos pontos para sair desta situação no campeonato", afirmou Pasinato.