Paulinho: «Classificação não condiz com aquilo que praticamos dentro de campo»

Paulinho assume que os jogadores do Moreirense saem de Guimarães "de cabeça erguida" apesar da derrota () no dérbi minhoto frente ao Vitória, em jogo da 11.ª ronda da Liga Bwin."Saímos de cabeça erguida. Fizemos um grande jogo, aqui em Guimarães que não é fácil, o público torna o ambiente difícil. Conseguimos impor o nosso futebol, criar várias oportunidades para fazer golo, mas não conseguimos e o V. Guimarães, na segunda parte, faz um remate à baliza e faz golo, enquanto nós em várias não conseguimos", começou por dizer o defesa dos cónegos, que aproveitou o momento para comentar a atual posição da equipa na tabela."O que falta mesmo é a vitória. Hoje não ficava mal, perante uma grande equipa. Provámos que temos qualidade e a classificação não condiz com aquilo que praticamos dentro de campo, mas vamos dar a volta", terminou.