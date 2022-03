Paulinho convicto na permanência do Moreirense: «Acredito que no fim vamos chorar todos de alegria»

O defesa Paulinho mostrou-se convicto que o Moreirense vai garantir a permanência na Liga Bwin. O lateral assume que está a ser uma "época difícil" e "de muita luta", ao mesmo tempo que disse "acreditar que no fim vamos chorar todos de alegria. Dependemos de nós", escreveu, uma publicação nas redes sociais, em que assinala o centésimo jogo com a camisola do Moreirense.A viver a segunda experiência em Moreira de Cónegos, Paulinho atingiu a marca dos 100 jogos no encontro com o Paços de Ferreira. Depois de ter somado 74 jogos na primeira passagem pelo Moreirense, entre 2012 e 2015, Paulinho já leva 26 partidas esta época."No último jogo atingi a marca 100 jogos com a camisola do Moreirense, a equipa que representei mais vezes na minha carreira. Não é preciso dizer muito mais para saberem o carinho que tenho por este clube", acrescentou.