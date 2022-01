Pedro Amador: «A primeira parte é toda nossa»

Na sequência da derrota () do Moreirense na visita ao terreno do Sporting de Braga, Pedro Amador elogiou o trabalho que a equipa cónega fez no primeiro tempo, 'culpando' a entrada na segunda parte pelo resultado final."Fizemos uma primeira parte muito boa, entrámos muito bem. Penso que a primeira parte é toda nossa, o Sp. Braga teve o primeiro remate à meia hora. Na segunda parte, entrámos um pouco adormecidos, tiveram sorte no ressalto que lhes deu o primeiro golo e acabaram por encaixar bem na nossa equipa e isso foi determinante", admitiu o jogador, em declarações à Sport TV."Foi um golo muito cedo. Não estávamos à espera, de bola parada, numa bola que bate num jogador nosso e sobra para o segundo poste. Depois tivemos de ir atrás do resultado e ficou mais difícil.""Temos encarado bem as derrotas e isso viu-se na primeira parte. Temos uma equipa muito boa, com muita qualidade e é com essa imagem que vamos sair daqui. A pontinha de sorte não está a aparecer, mas acreditamos que vai voltar para o nosso lado", terminou.