Pedro Amador segura lugar na esquerda

Depois de um ano afastado dos relvados devido a uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo, a titularidade de Pedro Amador é uma escolha cada vez mais frequente de Ricardo Sá Pinto.Com a saída de Abdu Conté para os franceses do Troyes no mercado de inverno, o lateral esquerdo de 23 anos foi utilizado nos últimos cinco jogos, tendo sido titular nos quatro mais recentes. Aliás, Pedro Amador já tinha sido aposta do atual técnico do Moreirense quando ambos estavam no Sp. Braga.Apesar de Frimpong treinar sem limitações há várias semanas, este é um cenário que não deve ser alterado, já que Amador tem a sua continuidade no onze garantida.