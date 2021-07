Plantel do Moreirense vacinado contra a Covid-19

Os futebolistas do Moreirense foram este sábado vacinados contra a covid-19 num centro instalado no concelho de Esposende, onde os minhotos têm estagiado ao longo desta semana, informou o clube da Liga Bwin.

A equipa de João Henriques foi inoculada à tarde, no âmbito do protocolo estabelecido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) com as autoridades de saúde, já depois de ter defrontado de manhã o Rio Ave (0-0), da 2.ª Liga, no mesmo município.

Esse desafio compôs o derradeiro momento competitivo do Moreirense no estágio de pré-temporada, que arrancou na segunda-feira e termina no domingo, em Ofir, tendo englobado ainda uma derrota frente ao também primodivisionário Santa Clara (0-3).

Os cónegos já tinham perdido com o Sporting de Braga (0-4), da Liga Bwin, além de vencerem o primodivisionário Paços de Ferreira (1-0) e o 'secundário' Penafiel (2-1), adversário que irão visitar em 25 de julho, em jogo da primeira fase da Taça da Liga.