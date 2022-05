Rafael Martins e a descida: «Dizem que os jogadores não sentem. Não podiam estar mais errados»

Em final de contrato com o Moreirense, Rafael Martins, um dos jogadores com mais anos na formação recém-despromovida à 2ª Liga, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos, garantindo que os jogadores sentem a tristeza que paira no clube."Dizem por aí que os jogadores não sentem. Não podiam estar mais errados. Quando assumimos o compromisso por um clube não só defendemos um emblema, como um grupo de trabalha, que passa mais tempo connosco do que as nossas próprias famílias," começou por escrever o avançado, antes de continuar: "Sou muito grato a cada um dos adeptos do Moreirense pelo apoio incondicional. Por conhecer a raça de que é feito este clube, vamos voltar mais rápido do que pensam. Hoje, mais do que nunca, sou Moreirense!"Além do jogador de 33 anos, houve mais elementos do plantel a recorrerem às redes sociais neste momento difícil. O médio Gonçalo Franco falou num dos dias mais tristes da sua carreira e pediu desculpa aos adeptos. "Um verdadeiro pedido de desculpas para todos os adeptos e simpatizantes que não mereciam nada disto que aconteceu, a todos que nos acompanharam e que estiveram la em todos os momentos da época, sejam eles bons ou menos bons", escreveu, sublinhando que "este clube não é clube de 2.ª Liga" e desejando "que volte a estar onde realmente merece estar, na 1.ª Liga, o mais rápido possível".Por sua vez, André Luís apontou ao futuro: "Agora é seguir firme e forte, pois ainda tenho muito caminho a percorrer. Com muito trabalho e dedicação, já na próxima época, o Moreirense voltará a estar onde merece, e onde é o seu lugar, que é na 1ª Liga. Esta vila tem e sempre vai ter futebol de primeira!"Finalmente, Matheus Silva referiu a dificuldade em encontrar "palavras para descrever o quão difícil foi essa temporada", colocando já a mira na próxima época. "Agora só há uma missão: colocar esse gigante onde realmente tem que estar, que é em cima, e voltar ainda mais forte", escreveu o lateral-direito.