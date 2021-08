Rafael Martins: «É preciso um pouquinho mais de sorte»

Rafael Martins marcou o golo do Moreirense na derrota sofrida em casa frente ao Benfica (1-2). À Sport TV, o avançado brasileiro apontou à falta de sorte e sublinhou os objetivos da equipa.





"Sabíamos da dificuldade do jogo e da grandeza do Benfica. Tivemos a infelicidade de sofrer um golo de bola parada, a equipa está de parabéns pela reação. É preciso um pouquinho mais de sorte para sair daqui com um empate"."Faltou sorte. No último terço do campo precipitámo-nos no passe. É preciso levantar a cabeça porque fizemos um grande jogo. Domingo temos mais uma final"."Podemos esperar um Moreirense muito forte. A equipa está focada, temos uma ambição muito grande. Esperamos fazer um campeonato melhor do que na época passada".