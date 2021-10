Rafael Martins: «Fizemos um grande jogo»

Rafael Martins elogiou a atitude dos jogadores do Moreirense, apesar da derrota diante do Sporting. O avançado do emblema de Moreira de Cónegos considerou que a chave do jogo esteve na defesa de Adán, minutos antes do golo de Coates.





"Sabíamos da dificuldade que era jogar em Alvalade contra o último campeão. A equipa mostrou muita determinação desde o primiro minuto a procurar a vitória. Destaco a entrega do grupo. O grupo está de parabéns. Fizemos um grande jogo", começou por referir à Sport TV."A chave do jogo esteve na defesa do Adán. Depois sofremos. A dificuldade é muito grande quando se sofre um golo. A equipa, de tanto correr atrás do golo, acabou por se desgastar um pouco. O míster tentou mudar os três da frente. Destaco a determinação do grupo.""Faltou-nos um ponto. Seria suficiente. Eles não criaram muitas oportunidades", apontou.