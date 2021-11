Rafael Martins tem lugar à vista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Martins deverá estar disponível para a receção ao Gil Vicente, da próxima jornada do campeonato, depois de ter falhado o embate da Taça de Portugal diante do V. Guimarães. Com queixas musculares, o ponta-de-lança brasileiro não entrou nos eleitos de João Henriques.

Os defesas-centrais Artur Jorge e Pablo Santos, que falharam o embate do passado domingopor se encontrarem lesionados, ainda são dúvida para o próximo jogo. A dupla Rosic e Steven Vitória deverá ser a escolhida para o próximo duelo.