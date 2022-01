Ricardo Sá Pinto e o jogo com o Benfica: «Não podemos ter receio mas sim ambição»

Ricardo Sá Pinto fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro de amanhã (18 horas) com o Benfica, na Luz, tendo alertado para o facto de os encarnados serem o melhor ataque da Liga Bwin, com 49 golos."Estes são os jogos mais difíceis, porque o nível de exigência é máxima. O adversário tem uma grande capacidade ofensiva, tem o melhor ataque da Liga, é a equipa que cria mais oportunidades. Vai ser um jogo exigente, a todos os níveis. Temos realmente de fazer um grande jogo para podermos conseguir um resultado positivo", começou por referir."Confesso que é a parte da época desportiva que menos gosto, que cria muita instabilidade na equipa, porque muitos jogadores têm expectativas e objectivos individuais, porque querem jogar mais. Encontramos diversas situações neste mercado, devemos saber gerir bem as expectativas de cada um. É uma oportunidade para nos reforçarmos, claro que sim, mas quando se tem jogadores com qualidade, potencial e talento, que sonham chegar a outro nível, é difícil de gerir a situação. Começam a chegar propostas através de clubes e empresários, promessas que por vezes não são concretizáveis, isso cria alguma dor de cabeça e fadiga mental para gerir a situação. Tivemos uma saída, o Abdu, que era um jogador muito importante para nós, mesmo na nossa estratégia. Eventualmente o final da época seria o melhor momento para sair, mas o grande jogo que fez em Vizela 'precipitou' a saída. Nesta altura, não conto perder mais ninguém, não podemos perder mais ninguém porque todos já somos poucos para enfrentar a competitividade da Liga. Temos ainda de conversar para perceber se podemos acrescentar valor. Perder, não posso perder mais ninguém.""Será sempre difícil jogar contra o Benfica, independentemente das circunstâncias. O Benfica tem um conjunto de jogadores com grande qualidade individual, não são apenas onze mas um plantel. Tem vindo a ter resultados positivos, vamos jogar na casa deles, onde tem um forte apoio. Vamos jogar com o mesmo respeito e humildade com que fomos defrontar o Vizela, mas também a mesma ambição. Ainda ontem vimos o Mafra ganhar ao Portimonense para a Taça. É fundamental acreditar e jogar de forma ambiciosa, não apenas de uma forma defensiva, a pensar apenas em defender. Acreditamos que vamos ter oportunidades de fazer golos, é com essa ambição e mentalidade que vamos a jogo. Não podemos ter receio, mas sim ambição", finalizou.