Ricardo Sá Pinto: «Ganhando os nossos jogos podemos depender apenas de nós»

Ricardo Sá Pinto fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Estoril, fora de portas, uma partida da 33.ª jornada que arranca às 15h30, no Estádio António Coimbra da Mota."Ganhando os nossos jogos podemos depender apenas de nós. A ver vamos. Se quisermos ter a esperança, a certeza que vamos ficar na Liga temos de ganhar os jogos que faltam. Estamos focados nisso, primeiro neste jogo contra o Estoril, uma equipa sem pressão ou objetivos claros. Precisamos destes três pontos. Temos de fazer um jogo à semelhança do nosso último, porque gostei desse jogo. Apenas houve detalhes que não podem acontecer, perdas de bola naquela zona do terreno. As coisas simples do futebol temos de as fazer. Não precisamos de fazer grandes coisas para ter sucesso enquanto equipa, mas sim aquilo que nos é pedido. Não podemos errar no que é simples. Apesar das infelicidades, sinto a equipa bem, focada, com uma enorme vontade de ganhar o jogo. Temos de ir a jogo com a ambição de vencer.""Temos de lutar mais do que o adversário. Queremos fazer parte da história boa deste clube, temos os adeptos a deixarem-nos mensagens de incentivo a toda a hora. Estão todos convocados para este jogo, todos somos poucos. Há uma energia positiva para este jogo. Vamos à procura da felicidade, essa felicidade que vai chegar.""Estão todos convocados.""Isso pode jogar contra. Uma equipa sem pressão joga mais descontraída, mais desinibida e pode fazer coisas muito boas. É mais difícil jogar contra uma equipa sem pressão do que contra uma equipa com pressão. Esperamos um Estoril forte, à imagem da época muito boa que fez.""Não temos vivido momentos muito fáceis. Naqueles momentos menos positivos tive a preocupação daquilo em que podia ajudar em termos individuais e coletivos com o trabalho de campo. A vontade deles está sempre presente e o comportamento no treino também. Não estivemos tão regulares na concentração. Quem treina bem, não joga mal, é isso que temos procurado. Os jogadores têm sido dedicados. Quando os resultados não vêm surgem coisas que nos penalizam muito, mas uma das grandes capacidades desta equipa e do treinador é que ‘we never give up’, nunca desistimos. Queremos uma equipa sempre ligada para atingir o nosso objetivo."