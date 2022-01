Ricardo Sá Pinto: «Se calhar com outro resultado em Tondela eu não estava aqui»

Ricardo Sá Pinto foi oficializado como novo treinador do Moreirense na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela, da 17.ª jornada da Liga Bwin. O sucessor de Lito Vidigal vai estrear-se no banco no dérbi com o vizinho e rival dos cónegos, que se realiza este sábado, pelas 15:30."Foi uma derrota muito injusta, se calhar com outro resultado em Tondela eu não estava aqui. Quero dar um abraço solidário ao Lito, um bom treinador, que não teve sorte. Com um pouco de sorte ia fazer aqui um grande trabalho, infelizmente estamos sujeitos a este tipo de situações. A equipa, do meu ponto de vista, não se deixou abater. A equipa sabe que produziu o suficiente para não perder em Tondela. Quando acreditava que podia ganhar o jogo acabou por perder injustamente. Esperamos que no futuro possamos ter mais sorte. Encontrei a equipa com um espírito vencedor, que quer dar a volta à situação, que acredita na sua qualidade individual e colectiva, que acredita na estrutura que a acompanha. Estou muito satisfeito com o que encontrei, com as pessoa que estão comigo diariamente, como o nosso presidente, o nosso director desportivo e todo o staff. Têm sido incansáveis na nossa adaptação. Estou muito satisfeito com as estruturas do clube, foi uma grande surpresa, nota-se uma grande evolução com o trabalho do presidente. Temos ótimas condições de trabalho. Tenho dois dias, resta-nos começar bem. Ainda é prematuro para avaliar muitas coisas, há muito trabalho pela frente.""O primeiro grande objectivo é a permanência, isso é evidente. O que me levou a aceitar foi a paixão dos adeptos pelo clube, conheço o carisma dos nortenhos, a paixão que têm pelos clubes, gosto deste tipo de ambientes emocionais. Teve a ver também com a persistência do nosso presidente, uma pessoa que não gosta de ouvir um não. Estivemos umas longas horas ao telefone. Confesso que estive muito próximo de ir para o estrangeiro, recusei mesmo algumas propostas, e até há pouco tempo não estava a pensar treinar em Portugal. O presidente convenceu-me para este desafio e estou extremamente agradado com o que tenho visto e confiante para o futuro.""A nossa equipa é muito competitiva, já mostrou que não gosta de perder, há aqui um espírito que gosto. Agora, temos de fazer essa transferência para o campo. O jogo é um dérbi, isso é especial, emocional. Para mim, como colocaram os adeptos numa tarja, um dérbi bom é um dérbi ganho. Esse é o nosso objectivo.""Se houver necessidade disso iremos falar com o presidente e o director desportivo. É uma situação natural no mercado de Inverno. Não estou muito preocupado com a situação porque tenho gostado do que tenho visto. No início de cada relação há sempre um novo acreditar por parte de todos, tenho sentido um grande compromisso e uma grande vontade de lutar e jogar. Teremos tempo para perceber se teremos essas necessidades ou não.""Esta equipa já demonstrou que pode jogar em várias estruturas, inclusive nessa que o Lito utilizava, já tive a oportunidade de lhe dizer isso. A equipa pode jogar nesse sistema ou noutro, é bom que a possa estar preparada para vários sistemas, porque isso dá-me mais confiança", concluiu.