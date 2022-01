Ricardo Sá Pinto: «Só saio daqui triste pelo resultado»

Ricardo Sá Pinto teve um regresso amargo a Braga pela derrota que o Moreirense averbou diante do Sporting local, mas o técnico assume que, ainda assim, volta para Moreira de Cónegos com muitas coisas positivas a retirar desta exibição."A primeira parte foi bem conseguida, fomos superiores, fomos pressionantes, a equipa não deixou o Sp. Braga pensar e até merecíamos algo mais. Na segunda, contava que tivéssemos a mesma forma de estar, não deixar o Sp. Braga construir, a sermos compactos, mas sabíamos que eles iam arriscar, com jogadores mais ofensivos. Pena foi aquela bola parada, aquele golo esquisito aos 48’, pois a equipa vinha com um ânimo tão bom. Todavia, soubemos reagir, fomos equilibrados, tivemos bola, tivemos ocasiões. Depois do penálti senti que a equipa foi abaixo e percebemos aí que ia ser difícil. Esse é o grande momento do jogo. Fomos muito penalizados pelo que o Sp. Braga fez a nível ofensivo", disse o técnico."Levo daqui coisas positivas, daquilo que é a entrega, de acreditar, a forma corajosa e com equipas iguais à nossa podemos ser melhores. Surpresa seria nós levarmos daqui outro resultado. Agora é pensar no Belenenses porque temos de ganhar. Só saio daqui triste pelo resultado, ofensivamente também temos de criar mais, mas é continuar neste caminho.""É um clube onde fui muito bem tratado, consegui aqui êxitos desportivos e no final falei com o Carvalhal, de quem sou grande amigo desde o tempo do Sporting. É um clube especial, mas pena é não levarmos daqui pontos."