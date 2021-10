Rodrigo Conceição celebra estreia a titular na Liga

Titular pela primeira vez na Liga Bwin na partida de ontem frente ao Sporting, Rodrigo Conceição recorreu às redes sociais para assinalar o momento e mostrar a sua felicidade, apesar do resultado não ter sido o melhor.

"Podemos não sair de campo com a vitória, mas nunca podemos sair sem ter dado tudo lá dentro! Feliz pela estreia a titular na Liga, mas claramente com a sensação que poderíamos ter outro resultado. Com este espírito, as vitórias ficam mais perto", escreveu o lateral-direito no Instagram.

A publicação mereceu ainda reações de atuais e antigos colegas de equipa. João Félix, avançado do At. Madrid, foi um dos que comentou as palavras de Rodrigo Conceição, para além do irmão Francisco Conceição, Evanilson e Toni Martinez do FC Porto. Derik Lacerda e Kewin, do Moreirense, também não deixaram passar em claro a mensagem.