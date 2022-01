Rosic é baixa no Moreirense devido à covid-19

Habitual titular no eixo defensivo do Moreirense, Lazar Rosic não vai poder dar o seu contributo no encontro desta segunda-feira, frente ao Tondela, depois de ter testado positivo à Covid-19.O central foi o único jogador do plantel a acusar positivo nos testes de controlo antes do encontro desta noite. Para ocupar a vaga deixada em aberto pelo sérvio, Lito Vidigal deve apostar em Pablo Santos de forma a manter a linha de três centrais apresentada no encontro anterior dos cónegos.