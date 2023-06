Rui Borges vai ser o treinador do Moreirense no regresso à Liga Bwin em 2023/24, apurou Record. O técnico, de 41 anos, que chega do Mafra depois de ter iniciado a última temporada no Vilafranquense, vai assinar um contrato válido por uma época.

De notar que, apesar da frequência do curso UEFA Pro (Nível IV) não chegar para ser reconhecido como técnico principal no principal escalão, Rui Borges é o eleito para suceder a Paulo Alves.





O transmontano terá a primeira experiência na Liga Bwin depois de já ter trabalhado em clubes como Académica, Ac. Viseu e Mirandela, onde iniciou a carreira. Rui Borges regressa a Moreira de Cónegos, clube que representou durante uma época e meia, entre 2008 e 2009.