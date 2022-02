Rui Mota: «Estávamos muito confortáveis antes da expulsão, saímos com um sabor amargo»

Rui Mota, treinador-adjunto do Moreirense, analisou as incidências do 1-1 ante o Arouca, lamentando que os cónegos não tivessem alcançado o triunfo.

"Perdemos aqui dois pontos. Não fomos a equipa que teve mais bola, mas criámos mais oportunidades. Não fomos capazes de levar os três pontos, estamos tristes por isso, mas sabemos as contingências que o jogo teve. Estávamos muito confortáveis antes da expulsão, saímos com um sabor amargo. Na primeira parte, embora tenhamos entrado bem e somado as melhores oportunidades, marcando numa, não conseguimos contrariar o que queríamos. Não queríamos a equipa tão baixa e a equipa não estava a encontrar os momentos certos para parar o jogo do Arouca. Havia volume de posse de bola do Arouca, mas não criavam perigo. Ao intervalo corrigimos, sobretudo nos posicionamentos e a equipa reagiu bem. Passámos a ter três médios e dois avançados e a equipa estava confortável no jogo, sabíamos que íamos ter oportunidade de ampliar o resultado. A expulsão do Fábio [Pacheco] é o momento do jogo, reajustámos, demos uma ótima resposta. Lançámos o Derick sabendo que tem a capacidade de criar e é forte, acreditávamos que podíamos chegar ao golo. Tivemos o lance do penálti, é uma grande defesa do guarda-redes e é pena, porque a equipa trabalhou para levar daqui os três pontos", sintetizou sobre a igualdade.