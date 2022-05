Rui Mota: «Fomos uma família até aqui e vamos acabar como uma família»

Uma vitória por 1-0 na receção ao Chaves não foi suficiente para o Moreirense evitar a descida à Liga Sabseg, depois de oito temporadas consecutivas no primeiro escalão, na sequência da derrota (0-2) na primeira mão, em Chaves. Perante o castigo do técnico principal, Sá Pinto, foi o adjunto, Rui Mota a prestar declarações na 'flash-interview', onde lamentou o resultado trazido da primeira mão."Faltou termos feito a nossa parte no primeiro jogo. Hoje o jogo foi completamente dominado, a equipa entregou-se de forma total. Tentou tudo para que o resultado fosse diferente e merecíamos isso. No jogo anterior devia ter tido outra atitude e hoje pagou caro não conseguir finalizar as ações que tivemos.", afirmou o técnico, considerando que "o playoff foi o reflexo da época".Rui Mota, revelou ainda que Sá Pinto está abalado com desfecho do play-off: "Quando se investe tanto a nível profissional e pessoal e depois se tem este final, é muito duro. Não é com facilidade que o nosso treinador encaixa esta situação." Ainda assim, preferiu salientar o espírito do grupo: "Fomos uma família até aqui e vamos acabar como uma família".