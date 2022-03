Sá Pinto: «Apesar de ser difícil até ao final, sei que vamos ficar na Primeira Liga»

O Moreirense saiu esta segunda-feira derrotado (0-2) de Moreira de Cónegos na receção ao Sporting, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga Bwin.

Em declarações no final da partida, Ricardo Sá Pinto elogiou a resposta dos seus jogadores, sobretudo pelo que demonstraram na segunda parte do encontro, lamentando a "desconcentração" que tiveram nos dois lances que terminaram com golos de Slimani e Paulinho.

"A equipa estava bem no jogo. O Sporting não conseguia entrar na nossa estrutura e numa bola parada acabou por fazer-nos um golo de forma inesperada. O segundo golo também acontece um pouco assim. Estávamos alertados para a qualidade do Porro, principalmente aos seus cruzamentos. Temos de saber jogar no um para um contra jogadores com esta qualidade. A nossa tristeza não foi pelo volume que o Sporting nos ganhou, foi pela eficácia e por alguma desconcentração para coisas que estávamos avisados. Equipa não teve tranquilidade devido ao facto de ter sofrido o primeiro golo e depois, de seguida, o segundo. Apesar de termos começado bem o jogo, com duas transições e remates importantes nos primeiros cinco minutos, não conseguimos dar seguimento a esses minutos iniciais na primeira parte", começou por dizer o técnico dos cónegos, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.



Melhorias na segunda parte foram evidentes



"Na segunda parte fomos melhores em todos os aspetos. Faltou-nos a decisão na primeira parte de pressionarmos em conjunto porque temos índices de pressão bem trabalhados, mas na segunda parte fizemos isso. Chegámos mais à frente e fomos a equipa que temos de ver mais vezes nesta nossa Liga. É este o caminho que eu quero ver nas oito finais que restam. A equipa apresentou coragem e caráter, foi pena não termos feito na primeira parte, quando podíamos. Prefiro que tenhamos uma ação do que propriamente uma reação."

Apoio que sentiu por parte da claque do Sporting antes, durante e depois do jogo

"É inequívoco. Durante 90 minutos fomos adversários, queríamos ganhar os três pontos, mas depois disso a minha relação com o Sporting é para a vida. Partilhámos 15 anos, nos quais desempenhei várias funções, e faço parte da história com muito orgulho."



Manutenção será conseguida



"Apesar de ser difícil até ao final, sei que vamos ficar na Primeira Liga", terminou.