Sá Pinto aponta baterias ao playoff: «São mais 180 minutos de luta»

Depois de conseguir uma vaga no playoff de permanência, Ricardo Sá Pinto já tem o foco colocado única e exclusivamente no duplo embate com o Chaves, com quem o Moreirense irá disputar um lugar na próxima edição da Liga Bwin.Neste sentido, o técnico deixou uma mensagem aos adeptos dos cónegos, através da qual pediu apoio para o que se segue."AINDA NÃO ACABOU... São mais 180 minutos de luta, de sacrifício e muita garra para vencermos! Necessitamos do apoio dos nossos adeptos na máxima força em Chaves no dia 21, as 20h00!", escreveu o técnico.