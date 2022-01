Uma vitória da união e esforço de toda a equipa!



Ricardo Sá Pinto estreou-se no comando técnico do Moreirense com uma vitória sobre o Vizela , este sábado, que permitiu aos cónegos subir um degrau na tabela classificativa, ainda que à condição."Uma vitória da união e esforço de toda a equipa!", começou por escrever Sá Pinto, numa publicação nas redes sociais. "Primeira vitória fora esta época e logo num dérbi histórico que foi disputado pela primeira vez na Primeira Liga. Que seja a primeira de muitas! Parabéns a todos os jogadores e obrigado aos adeptos do Moreirense pelo apoio incansável durante todo o jogo", apontou.