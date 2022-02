Sá Pinto: «Se voltar a acontecer outra situação destas provavelmente não continuarei»

No final do jogo entre o Famalicão e o Moreirense , Sá Pinto não escondeu a sua insatisfação pela exibição da sua equipa."Entrámos bem no jogo e não tivemos a felicidade de marcar, mas depois correu-nos tudo mal. É importante entrarmos bem, mas não só ofensivamente, temos de estar sempre concentrados. O Famalicão tem excelentes jogadores e a nossa equipa não foi agressiva, compacta e não ligou bem os momentos do jogo como costuma fazer. Eles foram eficazes, temos de perceber que, se adormecermos, há um dia em que isto acontece. Que seja mesmo só um dia e que aprendamos", referiu.O técnico deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Peço desculpa aos nossos adeptos. Os jogadores não perceberam que, se não estivermos ao nível de outros momentos, isto pode acontecer. É importante percebermos que a liga é competitiva, não podemos relaxar. Eu também poderei não ter estado à altura, quero analisar o jogo com atenção. Se acontecer outra situação destas, provavelmente não continuarei. O jogo com o FC Porto não é o que queríamos para reagir, mas vamos tentar fazer um bom resultado".