Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sá Pinto arrancou com longa palestra Treinador reuniu todo o plantel no auditório para transmitir as suas primeiras ideias





AO TRABALHO! Sá Pinto ainda não foi apresentado

• Foto: luís vieira / movephoto