Sá Pinto: «As nossas entradas até têm sido boas, os problemas vêm depois...»

Ricardo Sá Pinto fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã com o Paços de Ferreira, uma partida da 27.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 15h30, Estádio Capital do Móvel."Realmente vamos entrar num mini campeonato, em que vamos defrontar adversário diretos, outros numa situação mais confortável, como é o caso do Paços de Ferreira, que já tem a manutenção garantida. É uma boa equipa, que vem de bons resultados, que se reforçou muito bem com o Nico Gaitán, que não precisa de muito tempo para fazer a diferença. É sempre mais fácil ter resultados quando se tem bons jogadores. É uma equipa com jogadores experientes, com avançados que aparecem bem na zona de finalização. O Paços de Ferreira está num bom momento, vai ser difícil de ultrapassar. Mas, estamos confiantes e vamos a Paços de Ferreira discutir os três pontos, como fazemos sempre.""As nossas entradas até têm sido boas, os problemas vêm depois. Temos de melhorar a nossa performance defensiva, é um objetivo não sofrer golos. Também temo de voltar aos golos, estamos a criar oportunidades, a chegar à área, mas temos de melhorar o critério da decisão porque sem golos não ganhamos.""É o que confio ter. O jogo foi bem preparado, mas temos um bom adversário pela frente, sem pressão nenhuma. Vai ser um jogo muito competitivo, pelo que temos de ser mais competentes. Não podemos deixar de ter concentração competitiva em todo o encontro. Temos de ser activos e não reativos, não podemos deixar o adversário crescer e ter a confiança que tem revelado. É uma missão difícil, mas temos a convicção de que a vamos ultrapassar. Estamos muito positivos.""Não deixem de nos apoiar, acreditem em nós. Nos últimos jogos houve ali uma fação que não teve tanta paciência durante o jogo. Percebe-se alguma insatisfação. A perfeição nunca vai existir e as grandes adversidades são ultrapassadas com grande união, com grande apoio, com desunião não dá. Apelo aos nossos adeptos para apoiar a equipa até ao final. Somos todo Moreira, vivemos todos o clube, toda a gente está a dar a vida pelo clube. Não é altura de discutir sistemas ou quem joga, mas sim acreditar na equipa e no trabalho. Os jogadores acreditam. Da nossa parte vão sentir que acreditamos."