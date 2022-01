Sá Pinto chega com dois novos adjuntos a Moreira de Cónegos

A equipa técnica de Ricardo Sá Pinto conta com mais quatro elementos, dois dos quais chegaram ao clube com o treinador. O novo técnico do Moreirense voltará a trabalhar com Rui Mota, adjunto que o acompanha desde os tempos do Sporting, e ainda com Bruno Freitas, treinador de guarda-redes que integrou a sua equipa pela primeira vez no Gaziantep, da Turquia, na época passada.No trabalho de campo, Sá Pinto contará com dois elementos da casa, que transitam da última equipa técnica. Trata-se de Castro, antigo capitão do clube, e de Leandro Mendes, que está ligado há vários anos à formação principal do Moreirense.O treinador-adjunto Carlos Marques e Paulo Santos (treinador de guarda-redes) também deixaram o clube com Lito Vidigal, depois de João Pedro Vargas já ter cessado funções antes do jogo com o Tondela.